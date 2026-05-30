کراچی: عید کے تینوں روز قے، اسہال، پیٹ درد کے مریضوں کا سرکاری اسپتالوں میں رش رہا

شوالہ اسلم
30 مئی ، 2026
کراچی میں عید کے تینوں روز قے، اسہال اور پیٹ درد کے مریضوں کا سرکاری اسپتالوں میں رش رہا۔

سول اسپتال کی ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ عید کے دوسرے روز 100 سے زائد مریض الٹی اور پیٹ درد کی شکایات کے ساتھ سول اسپتال پہنچے۔

ڈاکٹر عمران نے کہا ہے کہ عید کے تیسرے روز معدے کے امراض میں مبتلا 100 سے زائد مریض آئے۔

معدے میں خرابی یا درد ایک عام مسئلہ ہے، جس سے ہر دوسرا شخص متاثر ہے اور اگر یہ درد سوجن یا سوزش میں تبدیل ہو جائے تو کافی بے چینی کا باعث بنتا ہے۔

جناح اسپتال کی ایمرجنسی کے انچارج عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ جناح اسپتال میں بھی عید کے پہلے روز پیٹ کے امراض کا شکار 50 سے زاٸد مریض آئے، زیادہ گوشت، کم پانی، غیر متوازن خوراک سے قے، اسہال اور بدہضمی کی شکایات بڑھ گئیں۔

اس حوالے سے طبی ماہرین نے کہا ہے کہ گوشت کے ساتھ سبزیوں اور پانی کا کم استعمال نظامِ ہضم پر بوجھ ڈال سکتا ہے، گوشت کے ساتھ سلاد، سبزیاں اور پانی کا زیادہ استعمال معدے کے مسائل سے بچا سکتا ہے۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیک وقت زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے گریز کیا جائے۔

