اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ، آنکھ کا بھی چیک اپ، ذرائع

ڈاکٹروں کی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ اور ان کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ معائنہ بھی کرلیا، ٹيم کو پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی معاونت بھی حاصل رہی۔
ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کےلیے ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی، جس میں ڈاکٹر عارف اور پروفیسر ندیم قریشی شامل تھے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہر امراض چشم کو پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی معاونت بھی حاصل تھی۔
ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ معائنہ کیا۔ متاثرہ آنکھ کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا۔
جیل ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں کی ٹیم ڈیڑھ گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہی۔ میڈیکل ٹیم اپنی رپورٹ کمشنر اسلام آباد کو پیش کرے گی۔