بھارتی پروازوں کیلئے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 24 جون تک توسیع، نوٹم جاری

بھارتی پروازوں کےلیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 24 جون تک توسیع کردی گئی ہے۔
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے متعلق نوٹم جاری کردیا ہے۔
نوٹم کے مطابق 19 مئی سے پابندی کا اطلاق بھارت میں رجسٹرڈ کمرشل طیاروں سمیت فوجی طیاروں پر بھی ہوگا۔
اس میں کہا گیا کہ بھارتی ایئرلائنز کے لیز پر حاصل کردہ طیارے، بھارتی افراد کی ملکیت یا آپریٹ کیے جانے والے طیارے بھی پابندی کی زد میں ہوں گے۔
نوٹم کے مطابق پابندی کا اطلاق پاکستانی وقت کے مطابق 24 جون کی صبح 04 بجکر 59 منٹ تک ہوگا۔
خیال رہے کہ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی گزشتہ برس عائد کی گئی تھی۔