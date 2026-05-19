ایران کے خلاف فوجی مہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں لیکن ٹرمپ ایسا نہیں چاہتے، جے ڈی وینس

19 مئی ، 2026
فوٹو: اے ایف پی
امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس  کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران معاملے پر کافی پیش رفت کی ہے، فوجی مہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں لیکن صدر ٹرمپ ایسا نہیں چاہتے۔

وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

 امریکی نائب صدر نے کہا کہ میرا خیال ہے ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوجاتے یقین سے نہیں کہہ سکتے۔

ایران پر دو سے تین روز میں حملہ کرسکتے ہیں، ٹرمپ کی نئی دھمکی

امریکی صدر ٹرمپ نے بال روم کنسٹرکشن سائٹ کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے۔

انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہم سے نیک نیتی سے مذاکرات کرنے کو کہا، ہم نے ایسا ہی کیا، ہمارے پاس ایران امریکا تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع ہے۔

جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ایرانیوں کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہو، ہم بالکل تیار اور مکمل الرٹ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایران کے بارے میں صدر ٹرمپ جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیشہ کےلئے برقرار نہیں رہے گا۔

