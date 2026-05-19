ایران کے خلاف فوجی مہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں لیکن ٹرمپ ایسا نہیں چاہتے، جے ڈی وینس

امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران معاملے پر کافی پیش رفت کی ہے، فوجی مہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں لیکن صدر ٹرمپ ایسا نہیں چاہتے۔
وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
امریکی نائب صدر نے کہا کہ میرا خیال ہے ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوجاتے یقین سے نہیں کہہ سکتے۔
انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہم سے نیک نیتی سے مذاکرات کرنے کو کہا، ہم نے ایسا ہی کیا، ہمارے پاس ایران امریکا تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع ہے۔
جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ایرانیوں کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہو، ہم بالکل تیار اور مکمل الرٹ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے بارے میں صدر ٹرمپ جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیشہ کےلئے برقرار نہیں رہے گا۔