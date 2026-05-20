شان مسعود بنگلادیش کیخلاف شکست سے دل برداشتہ، مستعفی ہونے کا امکان

سید یحییٰ حسینی
20 مئی ، 2026

پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود بنگلادیش کے خلاف شکست سے دل برداشتہ ہو گئے۔

ذرائع کے مطابق ٹیسٹ کپتان شان مسعود کے مستعفی ہونے کا امکان ہے۔

شان مسعود کو بطور کپتان شدید تنقید کا سامنا ہے، وہ دسمبر 2023ء میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بنے تھے۔

شان مسعود کی زیرِ قیادت پاکستان 16 ٹیسٹ کھیلا، جن میں سے 4 ٹیسٹ میں جیتا اور 12 میں اسے شکست ہوئی۔

واضح رہے کہ بنگلادیش نے دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو ہرا دیا ہے، میزبان ٹیم نے 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔

سلہٹ میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 358 رنز بنا سکی اور یوں دوسرے ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کو 78 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

