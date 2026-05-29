بھارت: عیدالاضحیٰ پر ہندوتوا غنڈوں کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا انکشاف

زرمین زہرا
29 مئی ، 2026
---فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا
بھارت میں عیدالاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کی مذہبی آزادیوں پر پابندیوں اور ہندوتوا غنڈوں کی جانب سے نشانہ بنانےکے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو عید کی نماز کے لیے عوامی مقامات دینے سے انکار کیا گیا جبکہ اجتماعات کے خلاف دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں۔

حالیہ برسوں میں مسلمانوں کی اجتماعی عبادات کے لیے عوامی مقامات کا مسئلہ مزید حساس اور محدود ہوتا جا رہا ہے۔

عید کی نماز پر پابندیوں کے سبب بھارتی مسلمان خوف کا شکار رہے

بھارتی ریاست اتر پردیش کے حکام کی جانب سے کھلے مقامات اور سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر سخت پابندیوں کے نتیجے میں عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل مسلمانوں میں خوف اور بے چینی پائی گئی۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں مساجد کی مسماری اور مندروں کی تعمیر کے بعد اب مسلمانوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی سے بھی روکا جا رہا ہے۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق متعدد واقعات میں پولیس نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ہندو انتہا پسندوں کا ساتھ دیا جس پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔

