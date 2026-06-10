خیبر پختونخوا کا ٹیکس فری بجٹ 27-2026ء تیار

خیبر پختون خوا نے ٹیکس فری بجٹ 27-2026ء تیار کر لیا، آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 2 ہزار 250 ارب روپے سے زیادہ ہو گا۔
ذرائع کے مطابق بجٹ میں وفاق کی جانب سے 1671 ارب روپے سے زیادہ ملیں گے، وفاق سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں 159 ارب سے زیادہ ملیں گے، بجلی کے خالص منافع کی مد میں بقایا جات سمیت 100 ارب روپے سے زیادہ ملیں گے، صوبائی حکومت کو اپنے وسائل سے 150 ارب روپے کی آمدن کی توقع ہے۔
ضم اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 334 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ وفاقی حکومت کے اعلان کردہ اضافے کے مطابق ہو گا، غیر ملکی ترقیاتی پروگرام کے تحت امداد کا حجم 150 ارب روپے سے زیادہ ہو گا۔
بندوبستی اضلاع کے لیے بجٹ کا تخمینہ 1971 ارب روپے لگایا گیا ہے، 1545 ارب روپے جاری اخراجات، 426 ارب ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے، بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے سے زیادہ رکھے جانے کی تجویز ہے۔
بجٹ میں صحت کارڈ کے لیے 50 ارب روپے، اسپتالوں کے لیے ادویات کی مد میں 15 ارب روپے، کالجز اور یونی ورسٹیوں کے طلبہ کو بلا سود قرضے دینے اور قرضوں پر سود کی رقم حکومت کی جانب سے ادا کرنے کی تجویز ہے۔
بجٹ میں خواتین کو روزگار کے لیے قرضے دینے اور ملک سے باہر جانے والے افراد کو بھی بلا سود قرضے دینے کی تجویز شامل کی گئی ہے، جبکہ غیر ملکی امداد کی مد میں 150 ارب روپے سے زیادہ ملنے کا امکان ہے۔