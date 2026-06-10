اسرائیل کے لبنان میں وائٹ فاسفورس کے استعمال کے شواہد سامنے آ گئے: امریکی میڈیا

اسرائیل نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے شہری آبادی والے علاقوں میں وائٹ فاسفورس گولہ بارود استعمال کیا ہے۔
ماہرین، امدادی تنظیموں اور نیویارک ٹائمز کی جانب سے جمع کیے گئے شواہد کے مطابق 30 مئی کو جنوبی لبنان کے شہر نبطیہ میں وائٹ فاسفورس کے سفید دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔
نیویارک ٹائمز کی تصدیق شدہ ویڈیوز سے بھی ظاہر ہوا ہے کہ مارچ میں اسرائیل اور حزب اللّٰہ کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہونے کے بعد مختلف آبادی والے علاقوں کے قریب وائٹ فاسفورس استعمال کیا گیا۔
وائٹ فاسفورس ایسا آتش گیر مادہ ہے جو ہوا کے ساتھ رابطے میں آتے ہی بھڑک اٹھتا ہے اور اسے بجھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، جس کے باعث شدید جھلساؤ، طویل المدتی جسمانی نقصان اور شہری آبادی کے لیے سنگین خطرات پیدا ہوتے ہیں۔
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھی 2023ء کی رپورٹ میں لبنان اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے وائٹ فاسفورس کے استعمال کی نشاندہی کی تھی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے ثبوت اکٹھے کرنے کیلئے یواین مشن لبنان بیھجنے کا اعلان کیا ہے۔