اب بہت سے اداکار بھی انفلوئنسرز بن گئے: حاجرہ یامین

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی باصلاحیت اداکارہ حاجرہ یامین نے سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثرات اور اداکاروں کے انفلوئنسرز میں تبدیل ہونے کے رجحان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔
حال ہی میں حاجرہ یامین نے ایک پروگرام میں شرکت کے دوران اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اداکار اور انفلوئنسر دو الگ شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایک اداکار کی اصل پہچان اس کی اداکاری اور کردار نگاری ہوتی ہے، جبکہ انفلوئنسرز سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے سامعین سے رابطہ رکھتے ہیں۔
حاجرہ یامین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی تجارتی اور مالی اہمیت میں اضافے کے باعث اب بہت سے اداکار بھی آہستہ آہستہ انفلوئنسرز کے کردار میں نظر آنے لگے ہیں۔
ان کے مطابق اس تبدیلی نے دونوں شعبوں کے درمیان موجود فرق کو کافی حد تک دھندلا دیا ہے۔
اداکارہ نے مزید کہا کہ جب فنکار سوشل میڈیا پر زیادہ متحرک ہوتے ہیں تو ان کی نجی زندگی، خیالات اور آن لائن سرگرمیاں بھی عوامی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج کل اداکاروں کو اپنی اداکاری کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر موجودگی پر بھی زیادہ تنقید اور جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حاجرہ یامین نے کہا کہ ماضی میں فنکاروں کا کام زیادہ تر ان کے ڈراموں اور فلموں کی بنیاد پر جانچا جاتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا نے صورتِ حال بدل دی ہے، جہاں اداکاروں کی آن لائن سرگرمیاں بھی ان کی عوامی شبیہ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
واضح رہے کہ حاجرہ یامین کا شمار پاکستان کی باصلاحیت اداکاراؤں میں ہوتا ہے، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا تھا اور بعد ازاں متعدد کامیاب ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے ناظرین اور ناقدین کی بھرپور پذیرائی حاصل کی۔
معروف بھارتی فلمساز و ہدایتکار امتیاز علی نے دہلی میں کالج کے دنوں میں اپنے اغوا ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو طلبہ تنظیموں میں کشیدگی کی وجہ سے نشانہ میں بنا۔ انکے مطابق یہ واقعہ ایک سیاسی پوسٹر لگانے پر ہوا اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔
بالی ووڈ اداکار عمران خان اور جنوبی بھارت کی تامل اور تیلگو فلموں کی اداکارہ لیکھا واشنگٹن کے درمیان کچھ عرصے سے رومانوی ملاقاتیں جاری ہیں۔ یاد رہے کہ 43 سالہ عمران خان جو بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کے بھانجے ہیں، انکی پہلے اونتیکا ملک سے شادی ہوئی تھی، تاہم بعد میں دونوں میں علیحدگی ہوگئی، جس کے بعد عمران نے لیکھا کے ساتھ تعلق قائم کیا۔