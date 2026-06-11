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بانی سے ملاقات نہیں کروائی تو بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے: چیئرمین پی ٹی آئی

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قومی خبریں
11 جون ، 2026
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر—فائل فوٹو
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر—فائل فوٹو

پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کل تک بانئ پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔

قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود 34 ہفتے سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اسپیکر قومی اسمبلی اس متعلق رولنگ جاری کریں۔

جس پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ اگر بانی اس ایوان کے رکن ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے، 3 بار حکومت اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھایا مگر آپ لوگ نہیں آتے۔

جو بجٹ پیش کرنے جا رہے ان کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ اسد عمر

اسد عمر کا کہنا ہے کہ آج پاکستان میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔

دوسری جانب میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہو گا، پہلے ہی مہنگائی زیادہ ہے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔

ایک سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسمبلی کے سیشن پر 1 دن میں 6 کروڑ روپے سے زیادہ کے اخراجات آتے ہیں، کورم پورا کرنا حکومت کی ذمے داری ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ وزیرِ اعظم کا بھی کام ہے کہ پارلیمنٹ آئیں، لوگوں کی باتیں سنیں اور جواب دیں، یہ اگر حقیقی جمہوری حکومت ہوتی تو پارلیمنٹ کو نظر انداز نہ کرتی۔

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