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سندھ میں 29 نمونوں میں سے ایک پولیو وائرس کیلئے مثبت پایا گیا

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صحت
23 جون ، 2026
سندھ میں 29 نمونوں میں سے ایک پولیو وائرس کیلئے مثبت پایا گیا

سندھ میں جون کے دوران 29 ماحولیاتی نمونوں میں سے صرف ایک پولیو وائرس کے لیے مثبت پایا گیا۔ 

سندھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مثبت نمونہ کراچی ایسٹ سے رپورٹ ہوا، جبکہ صوبے میں پولیو کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی مشترکہ کوششوں اور مؤثر ویکسینیشن مہمات کا نتیجہ قرار دی جا رہی ہے۔

سندھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے صوبے میں پولیو وائرس کی ماحولیاتی نگرانی کے حوالے سے تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صورتحال میں مثبت رجحانات سامنے آ رہے ہیں۔ 

جون کے دوران حاصل کیے گئے 29 ماحولیاتی نمونوں میں سے صرف ایک نمونہ پولیو وائرس کے لیے مثبت پایا گیا، جبکہ 21 نمونے منفی قرار دیے گئے ہیں اور 7 نمونوں کے نتائج تاحال زیرِ عمل ہیں۔ 

سندھ ای او سی کے مطابق مثبت ماحولیاتی نمونہ کراچی ایسٹ سے رپورٹ ہوا ہے، جبکہ اس راؤنڈ میں صوبے کے کسی اور علاقے سے پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق نہیں ہوئی۔ 

ادارے کا کہنا ہے کہ سندھ نے پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے، جو کمیونٹیز کے تعاون، فرنٹ لائن ورکرز کی انتھک محنت اور حکومتی شراکت داروں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ 

والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کا خیرمقدم کریں، بچوں کو حفاظتی قطرے ضرور پلوائیں اور پولیو سے متعلق معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر انحصار کریں۔

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