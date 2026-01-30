All about T20 World Cup 2026: Groups, format, schedule and more

Cricket fever is back!
The T20 World Cup 2026 is set to kick off on February 7 with India and Sri Lanka co-hosting the action-packed tournament.
The 10th edition of the tournament will feature 54 thrilling matches between 20 teams, which have been divided into four groups and run until March 8.
The tournament will be held across eight stadiums with five in India and three in Sri Lanka.
Here’s everything you need to know about the T20 World Cup 2026:
Full list of teams for T20 World Cup 2026
Group A
* India
* Namibia
* Netherlands
* Pakistan
* USA
Group B
* Australia
* Ireland
* Oman
* Sri Lanka
* Zimbabwe
Group C
* England
* Italy
* Nepal
* West Indies
* Scotland
Group D
* Afghanistan
* Canada
* New Zealand
* South Africa
* United Arab Emirates (UAE)
Format of T20 World Cup 2026
The tournament begins with group matches, then moves to a Super 8 stage and finally to knockout matches.
The top two teams from each initial group advance to the Super 8 and the best two teams from each Super 8 group move on to the semifinals.
* Group stage: February 7 – 20
* Super 8: February 21 – March 1
* Semifinals: March 4 and 5
* Final: March 8
Full match schedule
Group stage
Saturday, February 7
Netherlands vs Pakistan at 11am at SSC, Colombo
Scotland vs West Indies at 3pm at Eden Gardens, Kolkata
India vs USA at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai
Sunday, February 8
Afghanistan vs New Zealand at 11am at MA Chidambaram Stadium, Chennai
England vs Nepal at 3pm at Wankhede Stadium, Mumbai
Sri Lanka vs Ireland at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo
Monday, February 9
Scotland vs Italy at 11am at Eden Gardens, Kolkata
Oman vs Zimbabwe at 3pm at SSC, Colombo
Canada vs South Africa at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Tuesday, February 10
Namibia vs Netherlands at 11am at Arun Jaitley Stadium, New Delhi
New Zealand vs UAE at 3pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai
Pakistan vs USA at 7pm at SSC, Colombo
Wednesday, February 11
Afghanistan vs South Africa at 11am at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Australia vs Ireland at 3pm at R Premadasa Stadium, Colombo
England vs West Indies at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai
Thursday, February 12
Sri Lanka vs Oman at 11am at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
Italy vs Nepal at 3pm at Wankhede Stadium, Mumbai
India vs Namibia at 7pm at Arun Jaitley Stadium, New Delhi
Friday, February 13
Australia vs Zimbabwe at 11am at R Premadasa Stadium, Colombo
Canada vs UAE at 3pm at Arun Jaitley Stadium, New Delhi
Netherlands vs USA at 7pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai
Saturday, February 14
Ireland vs Oman at 11am at SSC, Colombo
Scotland vs England at 3pm at Eden Gardens, Kolkata
New Zealand vs South Africa at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Sunday, February 15
Nepal vs West Indies at 11am at Wankhede Stadium, Mumbai
Namibia vs USA at 3pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai
India vs Pakistan at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo
Monday, February 16
Afghanistan vs UAE at 11am at Arun Jaitley Stadium, New Delhi
England vs Italy at 3pm at Eden Gardens, Kolkata
Australia vs Sri Lanka at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
Tuesday, February 17
Canada vs New Zealand at 11am at MA Chidambaram Stadium, Chennai
Ireland vs Zimbabwe at 3pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
Scotland vs Nepal at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai
Wednesday, February 18
South Africa vs UAE at 11am at Arun Jaitley Stadium, New Delhi
Namibia vs Pakistan at 3pm at SSC, Colombo
India vs Netherlands at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Thursday, February 19
Italy vs West Indies at 11am at Eden Gardens, Kolkata
Sri Lanka vs Zimbabwe at 3pm at R Premadasa Stadium, Colombo
Afghanistan vs Canada at 7pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai
Friday, February 20
Australia vs Oman at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
Super 8
Saturday, February 21
TBD vs TBD at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo
Sunday, February 22
TBD vs TBD at 3pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
TBD vs TBD at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Monday, February 23
TBD vs TBD at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai
Tuesday, February 24
TBD vs TBD at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
Wednesday, February 25
TBD vs TBD at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo
Thursday, February 26
TBD vs TBD at 3pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
TBD vs TBD at 7pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai
Friday, February 27
TBD vs TBD at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo
Saturday, February 28
TBD vs TBD at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
Sunday, March 1
TBD vs TBD at 3pm at Arun Jaitley Stadium, New Delhi
TBD vs TBD at 7pm at Eden Gardens, Kolkata
Knockouts
Wednesday, March 4
First semifinal at 7pm at Eden Gardens, Kolkata or R Premadasa Stadium, Colombo
Thursday, March 5
Second semifinal at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai
Sunday, March 8
Final at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad or R Premadasa Stadium, Colombo