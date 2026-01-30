Sports
  By Fatima Nadeem
Sports

All about T20 World Cup 2026: Groups, format, schedule and more

Here’s everything you need to know about the T20 World Cup 2026

  • By Fatima Nadeem
All about T20 World Cup 2026: Groups, format, schedule and more
All about T20 World Cup 2026: Groups, format, schedule and more

Cricket fever is back!

The T20 World Cup 2026 is set to kick off on February 7 with India and Sri Lanka co-hosting the action-packed tournament.

The 10th edition of the tournament will feature 54 thrilling matches between 20 teams, which have been divided into four groups and run until March 8.

The tournament will be held across eight stadiums with five in India and three in Sri Lanka.

Here’s everything you need to know about the T20 World Cup 2026:

Full list of teams for T20 World Cup 2026

Group A

* India

* Namibia

* Netherlands

* Pakistan

* USA

Group B

* Australia

* Ireland

* Oman

* Sri Lanka

* Zimbabwe

Group C

* England

* Italy

* Nepal

* West Indies

* Scotland

Group D

* Afghanistan

* Canada

* New Zealand

* South Africa

* United Arab Emirates (UAE)

Format of T20 World Cup 2026

The tournament begins with group matches, then moves to a Super 8 stage and finally to knockout matches.

The top two teams from each initial group advance to the Super 8 and the best two teams from each Super 8 group move on to the semifinals.

* Group stage: February 7 – 20

* Super 8: February 21 – March 1

* Semifinals: March 4 and 5

* Final: March 8

Full match schedule

Group stage

Saturday, February 7

Netherlands vs Pakistan at 11am at SSC, Colombo

Scotland vs West Indies at 3pm at Eden Gardens, Kolkata

India vs USA at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai

Sunday, February 8

Afghanistan vs New Zealand at 11am at MA Chidambaram Stadium, Chennai

England vs Nepal at 3pm at Wankhede Stadium, Mumbai

Sri Lanka vs Ireland at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo

Monday, February 9

Scotland vs Italy at 11am at Eden Gardens, Kolkata

Oman vs Zimbabwe at 3pm at SSC, Colombo

Canada vs South Africa at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Tuesday, February 10

Namibia vs Netherlands at 11am at Arun Jaitley Stadium, New Delhi

New Zealand vs UAE at 3pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai

Pakistan vs USA at 7pm at SSC, Colombo

Wednesday, February 11

Afghanistan vs South Africa at 11am at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Australia vs Ireland at 3pm at R Premadasa Stadium, Colombo

England vs West Indies at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai

Thursday, February 12

Sri Lanka vs Oman at 11am at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

Italy vs Nepal at 3pm at Wankhede Stadium, Mumbai

India vs Namibia at 7pm at Arun Jaitley Stadium, New Delhi

Friday, February 13

Australia vs Zimbabwe at 11am at R Premadasa Stadium, Colombo

Canada vs UAE at 3pm at Arun Jaitley Stadium, New Delhi

Netherlands vs USA at 7pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai

Saturday, February 14

Ireland vs Oman at 11am at SSC, Colombo

Scotland vs England at 3pm at Eden Gardens, Kolkata

New Zealand vs South Africa at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Sunday, February 15

Nepal vs West Indies at 11am at Wankhede Stadium, Mumbai

Namibia vs USA at 3pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai

India vs Pakistan at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo

Monday, February 16

Afghanistan vs UAE at 11am at Arun Jaitley Stadium, New Delhi

England vs Italy at 3pm at Eden Gardens, Kolkata

Australia vs Sri Lanka at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

Tuesday, February 17

Canada vs New Zealand at 11am at MA Chidambaram Stadium, Chennai

Ireland vs Zimbabwe at 3pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

Scotland vs Nepal at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai

Wednesday, February 18

South Africa vs UAE at 11am at Arun Jaitley Stadium, New Delhi

Namibia vs Pakistan at 3pm at SSC, Colombo

India vs Netherlands at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Thursday, February 19

Italy vs West Indies at 11am at Eden Gardens, Kolkata

Sri Lanka vs Zimbabwe at 3pm at R Premadasa Stadium, Colombo

Afghanistan vs Canada at 7pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai

Friday, February 20

Australia vs Oman at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

Super 8

Saturday, February 21

TBD vs TBD at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo

Sunday, February 22

TBD vs TBD at 3pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

TBD vs TBD at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Monday, February 23

TBD vs TBD at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai

Tuesday, February 24

TBD vs TBD at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

Wednesday, February 25

TBD vs TBD at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo

Thursday, February 26

TBD vs TBD at 3pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

TBD vs TBD at 7pm at MA Chidambaram Stadium, Chennai

Friday, February 27

TBD vs TBD at 7pm at R Premadasa Stadium, Colombo

Saturday, February 28

TBD vs TBD at 7pm at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

Sunday, March 1

TBD vs TBD at 3pm at Arun Jaitley Stadium, New Delhi

TBD vs TBD at 7pm at Eden Gardens, Kolkata

Knockouts

Wednesday, March 4

First semifinal at 7pm at Eden Gardens, Kolkata or R Premadasa Stadium, Colombo

Thursday, March 5

Second semifinal at 7pm at Wankhede Stadium, Mumbai

Sunday, March 8

Final at 7pm at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad or R Premadasa Stadium, Colombo

