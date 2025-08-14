 
پاکستانی یوم آزادی پر کُل جماعتی حریت کانفرنس کی مبارکباد

14 اگست ، 2025
—فائل فوٹو

آل پارٹیز حریت کانفرنس نے پاکستانی قوم اور حکومتِ پاکستان کو یومِ آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

بھارت کے یومِ آزادی پر کشمیر میں آج یومِ سیاہ

بھارت کے یومِ آزادی کو کشمیری آج یومِ سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔

ترجمان آل پارٹیز حریت کانفرنس نے مزید کہا کہ پاکستان قائدِ اعظم اور برصغیر کے مسلمانوں کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں رمضان کے مبارک مہینے میں وجود میں آیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قیام اللّٰہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی اور سفارتی حمایت کرتا آیا ہے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں آج بھی حل طلب ہے۔

