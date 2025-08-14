ٹرمپ نے پیوٹن اور یوکرینی صدر کی براہ راست ملاقات کروانے کا ارادہ ظاہر کر دیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے یوکرینی صدر زیلنسکی کی براہ راست ملاقات کروانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے روسی اور یوکرینی صدور کی ملاقات کروانے کے ارادے کے ساتھ ہی روس کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر روس نے جنگ ختم نہ کی تو اسے نتائج بُھگتنے ہوں گے۔
یورپی رہنماؤں اور یوکرینی صدر زیلنسکی سے ورچوئل میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یورپی رہنماؤں اور زیلنسکی سے بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، یوکرینی صدر سے ہونے والی گفتگو کو میں 10 پر ریٹ کروں گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر پیوٹن سے جمعے کو ہونے والی ملاقات کے بعد زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے دوبارہ بات کروں گا۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روسی صدر سے جَلد ہی دوسری ملاقات بھی کرنا چاہوں گا اور اگر پیوٹن سے ملاقات ٹھیک رہی تو دوسری ملاقات میں ان کی اور زیلنسکی کی ملاقات بھی کروائیں گے۔
خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ، پیوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات یورپی یا مشرقِ وسطیٰ کے کسی بھی ملک میں ہوسکتی ہے۔