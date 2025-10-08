 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

غذائیت سے بھرپور کیلے نظام ہضم کو بہتر، امراض قلب کو قابو اور ہڈی و پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، ماہرین

تازہ ترین
صحت
08 اکتوبر ، 2025
غذائیت سے بھرپور کیلے نظام ہضم کو بہتر، امراض قلب کو قابو اور ہڈی و پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، ماہرین

سنہری پھل اور نہایت مفید، کیلے کیوں آپ کی پلیٹ کا حصہ ہونا چاہئیں؟ کیلے نہ صرف ہاضمے میں مدد دیتے ہیں بلکہ فوری توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں قدرتی شکر جیسے گلوکوز، فروکٹوز اور سوکروز شامل ہوتے ہیں، جو انسانی جسم باآسانی ہضم کر لیتا ہے۔

کیلے نہ صرف مزیدار اور استعمال میں آسان ہوتے ہیں بلکہ یہ ان غذائیت سے بھرپور پھلوں میں شمار ہوتا ہے جسے آپ روزانہ کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلے کئی دوسرے پھلوں کی بہ نسبت زیادہ غذائیت رکھتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق پھلوں میں ضروری معدنیات جیسے کیلشیم، میگنیشیم، فولاد، فاسفورس اور کاپر بکثرت  موجود ہوتے ہیں۔ یہ معدنیات مجموعی صحت کے لیے ضروری ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا جسم مضبوط رہے۔

کیلے کا ایک اور بنیادی فائدہ نظام ہاضم کو بہتر بنانے میں اسکی معاونت ہے۔ اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو کیلے کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور آسانی سے فضلہ خارج ہونے میں مدد دیتے ہیں۔

غذائیت سے بھرپور کیلے نظام ہضم کو بہتر، امراض قلب کو قابو اور ہڈی و پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، ماہرین

کیلے باقاعدگی سے کھانے سے آنتوں کی سوزش کم ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کا نظام ہاضمہ صحت مند اور فعال رہتا ہے۔ یہ فوری توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں قدرتی شکر جیسے کہ گلوکوز، فرکٹوز، اور سوکروز پائی جاتی ہیں جو انسانی جسم کے لیے آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں۔ 

اسی وجہ سے یہ ایک بہترین ناشتہ ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پر بچوں، کھلاڑیوں، یا ان لوگوں کے لیے جو دن کے درمیان فوری توانائی کے متلاشی ہوں۔ 

غذائیت سے بھرپور کیلے نظام ہضم کو بہتر، امراض قلب کو قابو اور ہڈی و پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، ماہرین

اسکے علاوہ یہ دل کو صحت مند بناتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیئم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے ساتھ دل کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے، جبکہ اس میں ایسے اہم معدنیات ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کو افعال کو نارمل بنانے کے ساتھ امراض قلب میں کمی کرتا ہے۔ اس میں موجود میگنیشیم پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے مفید اور انھیں مضبوط بناتا ہے۔

صحت سے مزید