امن کی ساری ذمہ داری فلسطینیوں اور حماس پر ڈالنا مناسب نہیں: ترک صدر

09 اکتوبر ، 2025
ترک صدر رجب طیب اردوان—فائل فوٹو
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امن قائم رکھنے کے لیے سارا بوجھ فلسطینیوں اور حماس پر ڈالنا درست نہیں ہوگا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اب بھی سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔

حماس دہشت گرد تنظیم نہیں: ترک صدر رجب طیب اردوان

ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک آزادی پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو امن کے قیام کے لیے حملے بند کرنا ہونگے۔

اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران پارلیمان سے بات کرتے ہوئے اردوان نے کہ کہا کہ ’امن کوئی ایسی چڑیا نہیں جو ایک پر سے اڑ سکے یہاں امن کے قیام بنائے رکھنے کی تمام تر ذمہ داری حماس اور فلسطینیوں پر ڈال دی گئی ہے‘۔

