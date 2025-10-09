کمر درد سے نجات کیلئے چینی خاتون 8 زندہ مینڈک نگل گئی

چین میں ایک 82 سالہ خاتون کمر در سے نجات حاصل کرنے کے لیے 8 زندہ مینڈک نگل گئی۔
چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے ژی جیانگ کے شہر ہانگژو کی رہائشی ژانگ نامی خاتون نے لوک داستانوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی کمر کے نچلے حصے میں ہونے والی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے 8 زندہ مینڈک کھا لیے۔
رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ بدقسمتی سے اس غیر روایتی طریقۂ علاج کی وجہ سے خاتون کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور خاتون کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔
خاتون کے بیٹے نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میری ماں نے 8 زندہ مینڈک کھا لیے ہیں اور اب تیز درد کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔
رپورٹ کے مطابق معمر خاتون طویل عرصے سے کمر کی تکلیف میں مبتلا تھیں اور انہوں نے اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اپنایا جس کا اب تک میڈیکل سائنس میں کوئی ثبوت موجود نہیں جس کی وجہ سے انہیں پہلے سے بھی زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی۔
رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ 8 زندہ مینڈک نگل جانے کے بعد ان کا ہاضمہ اتنی بری طرح متاثر ہوگیا کہ وہ چلنے سے بھی قاصر ہوگئیں۔
رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے خاتون کا معائنہ کیا تو آکسیفیل خلیات میں اضافہ پایا جو کئی بیماریوں جیسے کہ پیراسائیٹک انفیکشن اور خون کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ دو ہفتے کے علاج کے بعد خاتون کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔
امریکی ریاست کنیکٹیکٹ میں تین ماہ قبل ایک فارم سے بھاگنے والی 3 بکریاں سیلبریٹی بن گئیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ تین بکریاں جولائی میں فارم سے بھاگ گئی تھیں اور اُس وقت سے اب تک انہیں انٹر اسٹیٹ 95 کے قریب نجی اور سرکاری زمینوں پر چرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔