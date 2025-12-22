امریکی ٹی وی کا چائلڈ اسٹار سڑکوں پر لاوارث زندگی گزارنے پر مجبور

امریکی ٹی وی کے شو میں چائلڈ اسٹار کے طور پر کام کرنے والا فنکار کیلیفورنیا کی سڑکوں پر لاوارثوں کی طرح زندگی گزارتے دیکھا گیا ہے۔
امریکی ٹی وی نکلوڈیئن کے مقبول شو میں مارٹن کوئرلی کا کردار ادا کرنے والے سابق چائلڈ اداکار ٹیلر چیس کو امریکا کی ریاست کیلیفورنیا کی سڑکوں پر بے گھر حالت میں دیکھا گیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
چیس نے 2004ء سے 2007ء تک نشر ہونے والے اس مشہور شو میں ڈیوون ورک ہائزر اور ڈینیئل کرٹس لی کے ساتھ کام کیا تھا۔
ناظرین انہیں شو میں ایک خاموش اور سنجیدہ کردار کے طور پر یاد کرتے ہیں، جس کے باعث ان کی موجودہ حالت مداحوں کے لیے خاصی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔
36 سالہ ٹیلر چیس کی ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں انہیں سڑک پر سوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
ٹیلر چیس بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھے جہاں کیمرہ تھامنے والے شخص سے بات کرتے ہوئے انہوں نے خود تصدیق کی کہ وہ اسی نکلوڈیئن شو میں کام کر چکے ہیں۔
ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی سابق چائلڈ اداکار کو شہرت کے بعد پیش آنے والی مشکلات پر ایک نئی بحث چھڑ گئی، جبکہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اداکار کی مدد کے لیے چندہ مہم بھی شروع کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے 1200 ڈالرز سے زائد رقم جمع ہوئی ہے۔
تاہم بعد ازاں یہ مہم ان کی والدہ نے بند کروا دی، جنہوں نے انکشاف کیا کہ ٹیلر بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں اور انہیں طویل المدتی علاج، استحکام اور رہائش کی ضرورت ہے، نہ کہ فوری مالی امداد کی۔
اداکار کی والدہ نے بتایا کہ ٹیلر کو پیسے نہیں بلکہ طبی مدد کی ضرورت ہے، مگر وہ علاج سے انکار کرتے ہیں، وہ دواؤں کے لیے رقم سنبھال نہیں سکتے اور ان کے فون بھی جلدی گم ہو جاتے ہیں۔
ساتھی اداکاروں کا کہنا ہے کہ وہ ٹیلر کو بہتر راستے پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔