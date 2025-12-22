 
دھریندر کے حوالے سے اندھے پیروکار بہت زیادہ پاگل ہو گئے، دھرو راٹھی

22 دسمبر ، 2025
اسکرین گریب یوٹیوب
بھارت کے معروف یوٹیوبر و کنٹینٹ کری ایٹر دھرو راٹھی کا کہنا ہے کہ مجھے ٹرول کرنے کے لیے ٹیکس بھرنا پڑے گا اور میرے چینل پر سبسکرائبرز کو بڑھانا ہو گا۔

 سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ پروپیگنڈا فلم دھریندر کے حوالے سے اندھے پیروکار بہت زیادہ پاگل ہو گئے ہیں۔

دھرو راٹھی نے کہا کہ دھریندر کو بے نقاب کرنے کے بعد یہ سب میرے پیچھے لگ گئے ہیں اور اجتماعی طور پر میرے حوالے سے منفی تبصرے کر رہے ہیں جبکہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو کو جا کر ڈس لائیک کرو۔

میں نے کہا تھا نہ مودی کے حامیوں کو آگ لگ جائے گی، دھرو راٹھی

دھرو راٹھی نے مزید کہا کہ میں نے ویڈیو میں اپنا کمنٹ سیکشن بھی بند کردیا ہے، صرف سبسکرائبر ہی اس پر تبصرہ کرسکتے ہیں۔

یوٹیوبر نے کہا کہ ٹرولز کے آئی ٹی سیل کے اتنی بڑی تعداد میں پیچھے لگنے کے باوجود میری ویڈیو پر لائیکس ڈس لائیکس سے زیادہ ہیں، 90 فیصد لائیکس اور 10 فیصد ڈس لائیکس ہیں۔

انہوں نے اپنے یوٹیوب اسٹوڈیو پر لائیک اور ڈس لائیکس کرنے والوں کا ڈیٹا بھی دکھایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ میری ویڈیو پر 5 لاکھ سے زیادہ لائیکس ملے ہیں جبکہ 50 ہزار ڈس لائیکس آئے ہیں۔

دھرو راٹھی نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر 10 فیصد لوگ اجتماعی طور پر ہنگامہ کریں تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ویڈیو کی مخالفت کر رہے ہیں، جن سیلیبرٹیز اور انفلوئنسر کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری آڈیئنس ہی مجھے گالیاں دے رہی ہے اور پھر وہ ڈر کے مارے اپنی پوسٹ یا ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔

دھریندر میں دکھایا گیا کہ بھارتی ایجنسیاں کریمنل کو نوکری دیتی ہیں: دھرو راٹھی

بھارت کے معروف یوٹیوبر دھرو راٹھی نے بالی ووڈ کی متنازع فلم دھریندر کی حقیقت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔

یوٹیوبر نے کہا کہ فلم چاہے جتنی بھی ہٹ ہو جائے مگر اس سے لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے اور فلم کے ڈائریکٹر ادیتیا دھر کو بھی لوگ پہچان چکے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں۔

خیال رہے کہ دھرو راٹھی نے بالی ووڈ کی متنازع فلم دھریندر کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہوئے اسے مکمل پروپیگنڈا فلم قرار دیا تھا، جس کے بعد بڑی تعداد میں بی جے پی کے حمایت یافتہ آئی ٹی سیلز کی جانب سے انہیں ٹرول کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔

گزشتہ روز  یوٹیوبر نے اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام اندھے پیروکاروں اور سوشل میڈیا سیل کے ٹرولز کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جلد سے جلد میرے چینل کو پروان چڑھائیں، اگر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔

