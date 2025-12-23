ایشیز سیریز، آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے باہر

کرکٹ آسٹریلیا نے 26 دسمبر سے شروع ہورہے ایشیز سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، کپتان پیٹ کمنز کو ورک لوڈ مینجمنٹ کے تحت آرام دیا گیا ہے۔
باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں اسٹیو اسمتھ ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ جھے رچرڈسن کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔
نیتھن لیون ہیم اسٹرنگ انجری کے باعث اسکواڈ میں شامل نہیں، ٹوڈ مرفی کی ٹیم میں شمولیت ہوئی ہے۔
کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ نیتھن لیون کی سرجری متوقع ہے، وہ لمبے عرصے کے لیے کرکٹ ایکشن سے دور رہیں گے۔
آسٹریلوی اسکواڈ میں اسکاٹ بولینڈ، ایلیکس کیری ،برینڈن ڈوگیٹ، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ اور جوش انگلس کے علاوہ عثمان خواجہ، مارنوس لبو شین، مائیکل نیسر، میچل اسٹارک، جیک ویدرالٹ اور بیو ویبسٹر شامل ہیں۔
واضح رہے کہ پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو تین صفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔