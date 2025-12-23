 
ایشیز سیریز، آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے باہر

سہیل عمران
23 دسمبر ، 2025
کرکٹ آسٹریلیا نے  26 دسمبر سے شروع ہورہے ایشیز سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، کپتان پیٹ کمنز کو ورک لوڈ مینجمنٹ کے تحت آرام دیا گیا ہے۔

باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں اسٹیو اسمتھ ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ جھے رچرڈسن کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔

نیتھن لیون ہیم اسٹرنگ انجری کے باعث اسکواڈ میں شامل نہیں، ٹوڈ مرفی کی ٹیم میں شمولیت ہوئی ہے۔

کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ نیتھن لیون کی سرجری متوقع ہے، وہ لمبے عرصے کے لیے کرکٹ ایکشن سے دور رہیں گے۔

آسٹریلوی اسکواڈ میں اسکاٹ بولینڈ، ایلیکس کیری ،برینڈن ڈوگیٹ، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ اور جوش انگلس کے علاوہ عثمان خواجہ، مارنوس لبو شین، مائیکل نیسر، میچل اسٹارک، جیک ویدرالٹ اور بیو ویبسٹر شامل ہیں۔

واضح رہے کہ پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو تین صفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔

