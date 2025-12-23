 
معروف امریکی اداکار جیمز رینسن نے خودکشی کرلی

23 دسمبر ، 2025
فائل فوٹو
امریکی ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار جیمز رینسن نے 46 سال کی عمر میں خودکشی کرلی۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق اداکار کی خودکشی سے متعلق فی الحال کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔

جیمز رینسن نے مشہور سیریز دی وائر کے دوسرے سیزن میں زیگی سوبوٹکا کا مشہور کردار ادا کیا تھا، جو جلد ہی اس شو کے سب سے یادگار کرداروں میں سے ایک سمجھا گیا، انہوں نے متعدد ٹی وی شوز اور فلموں میں بھی کام کیا، وہ ایک باوقار اداکار کے طور پر جانے جاتے تھے، جنہوں نے کرداروں میں گہرائی اور انسانی جذبات کو بخوبی پیش کیا۔

 امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار نے خودکشی کی، جس کی تصدیق لاس اینجلس میڈیکل ایگزامنر نے کی ہے۔

بھارتی ٹیلی ویژن اداکار للت منچندا نے خودکشی کرلی

سین اینڈ ٹی وی آرٹسٹس ایسوسی ایشن (سنٹا) نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے انسٹاگرام پر تعزیتی پیغام جاری کیا۔​

اداکار کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر جذباتی پیغام میں لکھا کہ میں تم سے ہزار بار محبت کرچکی ہوں اور جانتی ہوں کہ دوبارہ بھی کروں گی۔

جیمز رینسن کی اچانک موت نے شوبز انڈسٹری اور مداحوں کو گہرے صدمے میں مبتلا کردیا ہے۔

