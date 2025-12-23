مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی ن لیگی رہنما کی پوتی سے طے

پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی دوسری شادی مسلم لیگ (ن) کے رہنما شیخ روحیل اصغر کی پوتی شانزے سے طے ہوگئی۔
قومی اسمبلی کے سابق رکن شیخ روحیل اصغر نے اپنے ایک انٹرویو میں تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنید صفدر کی شادی میری پوتی شانزے سے جنوری میں ہونا قرار پائی ہے۔
روحیل اصغر نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ میری پوتی شانزے وزیراعلیٰ مریم نواز کی چھوٹی بیٹی ماہنور کی اچھی دوست ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بہت ہے، تو وہیں سے انہوں نے میری پوتی کو پسند کیا۔
ن لیگ کے رہنما روحیل اصغر نے مزید کہا کہ ایک دن وزیراعلیٰ مریم نواز کا میرے بیٹے کو پیغام آیا کہ ہم آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، پھر وہ لوگ آئے، اس کے بعد ہم گئے اور یوں رشتہ پکا ہوگیا۔
روحیل اصغر نے مزید کہا کہ دو تین ماہ پہلے یہ سب ہوا اور شادی کی تاریخ طے ہوئی۔
انہوں نے شادی کی تاریخوں کے حوالے سے بتایا کہ جنوری کی 16، 17 اور 18 کو شادی ہوگی اور کافی دھوم دھام سے ہوگی۔ شادی پر صرف قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ جنید صفدر دسمبر 2021 میں نیب کے سابق چیئرمین سیف الرحمٰن کی صاحبزادی عائشہ سیف سے رشتہ ازدواج میں بندھے تھے۔
جنید صفدر نے اکتوبر 2023 میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اہلیہ سے طلاق کی تصدیق کی تھی۔