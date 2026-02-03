معروف بھارتی موسیقار ایس پی وینکٹیش 70 برس کی عمر میں چل بسے

بھارت میں ملیالم موسیقی کے سینئر ہدایتکار ایس پی وینکٹیش 70 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔
کیرالہ کی فلم اور موسیقی برادری، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے معروف موسیقی ہدایتکار ایس پی وینکٹیش کی موت پر دکھ کا اظہار کیا۔
70 سالہ کمپوزر اپنے پیچھے ایک ایسی لازوال موسیقی وراثت چھوڑ گئے جو دہائیوں تک ملیالم سنیما کو شکل دیتی رہی۔
کیرالہ کے وزیرِ اعلیٰ پنرائی وجین نے ایس پی وینکٹیش کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ وینکٹیش کو ملیالم فلم موسیقی کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک بتایا جاتا ہے، ان کی لازوال دھنیں آج بھی مختلف نسلوں کے سامعین کے دلوں میں گونجتی ہیں۔
وزیرِ اعلیٰ نے مزید کہا کہ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں ملیالم سنیما میں وینکٹیش کی دھنوں کا کلیدی کردار رہا، اور ان کے تخلیق کردہ جدید پسِ منظر موسیقی (بیک گراؤنڈ اسکور) آج بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔
