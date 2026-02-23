سرگودھا: گھریلو ملازمہ کی والدہ نے بیٹی کے ساتھ ہوئی زیادتی کا الزام واپس لے لیا

پنجاب کے شہر سرگودھا میں سرکاری افسر کے گھر پر گھریلو ملازمہ سے مبینہ زیادتی کے کیس میں مدعی مقدمہ نے الزام واپس لے لیا۔
سرگودھا کی سیشن کورٹ میں 16 سال کی گھریلو ملازمہ سے مبینہ زیادتی کے کیس کی سماعت کے دوران مدعی نےعدالت میں جمع کروائے گئے بیان حلفی میں زیادتی کا الزام واپس لے لیا۔
ملازمہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ زیادتی کا مقدمہ غلط فہمی کی بیناد پر درج کروایا تھا، بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی یا زبردستی نہیں کی گئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سرکاری افسر کے بھتیجے کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔