صوبائی وزیر جامعات کی ہولی اور ایسٹر کے دوران امتحانات منعقد نہ کرنے کی ہدایت

وزیر جامعات سندھ اسماعیل راہو نے کہا ہے کہ ہولی اور ایسٹر کے دوران امتحانات منعقد نہ کریں۔ ایسٹر پر تمام تعلیمی بورڈز 2 تا 6 اپریل تک امتحانات شیڈول نہ کریں۔
ایک بیان میں وزیر جامعات سندھ نے کہا کہ وزیراعلیٰ نے پرنسپل سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی کی درخواست پر فیصلہ کیا، وزیر اعلیٰ نے مسیحی برادری کے مذہبی احترام میں امتحانات کی تاریخیں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔
اسماعیل راہو نے کہا کہ جمعرات 2 تا 6 اپریل 2026 تک کوئی پرچہ نہیں لیا جائے گا، تمام ملتوی شدہ یا نئے امتحانات اب 7 اپریل منگل سے دوبارہ شروع ہوں گے۔
انھوں نے کہا کہ جن تعلیمی بورڈز نے پہلے سے ٹائم ٹیبل جاری کر رکھا ہے وہ فوری اس میں ترمیم کر کے نیا شیڈول جاری کریں۔ تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین فیصلے پر عملدرآمد کرکے تعمیلی رپورٹ محکمہ کو ارسال کریں۔
انھوں نے کہا فیصلے کا مقصد صوبے میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ اور اقلیتی طلبہ و اساتذہ کو مذہبی تہواروں میں سہولت دینا ہے۔