متاثرین گل پلازہ کیلئے بارہ دری میں 300 دکانوں کا بازار سجا دیا گیا، پی آئی ڈی سی کے قریب باغ جناح میں گل پلازہ بازار کیلئے شامیانے لگا دیے گئے جہاں متاثرہ دکاندار گھر چلانے کیلئے متبادل بازار میں کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔
کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر آتشزدگی سے تباہ ہونے والے گل پلازہ کے دکانداروں کیلئے پی آئی ڈی سی چوک کے قریب گورنر ہاؤس سے متصل باغ جناح کی بارہ دری میں 300 دکانوں کا بازار سجا دیا گیا ہے۔ تاہم وہاں کاروبار تاحال شروع نہیں ہو سکا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری سمیت پوری کی قیادت کی تصاویر پر مشتمل ماڈل دکان بھی تیار ہے۔
سندھ حکومت اور میئر کراچی کی جانب سے بارہ دری میں شامیانے لگا کر تقریباً 300 سے زائد دکانوں کا سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے۔
ہر دکان میں ایک ٹیبل اور کرسی بھی دی گئی ہے۔ بازار میں خوبصورت لائٹنگ اور فوارے خریداری کیلئے آنے والے شہریوں کے لیے تفریح کا سبب بنیں گے۔
باغ جناح کی پارکنگ دکانداروں اور خریداروں کیلئے مخصوص ہوگی۔