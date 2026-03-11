 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، ارشدیپ سنگھ پر جرمانہ عائد

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
11 مارچ ، 2026
— فائل فوٹو
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے بھارتی فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کر دیا۔

ارشدیپ سنگھ پر اتوار کو احمد آباد میں کھیلے گئے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026ء کے فائنل میچ میں آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: ارشدیپ کے جارحانہ رویے پر ڈیرل مچل برہم، ویڈیو وائرل

اچانک اور غیر متوقع حرکت پر ڈیرل مچل غصے میں آگئے

بھارتی فاسٹ بولر کو آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق کے آرٹیکل 2.9 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا ہے، جو بین الاقوامی میچ کے دوران کسی کھلاڑی کی طرف نامناسب یا خطرناک انداز میں گیند (یا کرکٹ کا کوئی اور سامان) پھینکنے سے متعلق ہے۔

یہ واقعہ فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کی اننگز کے دوران 11 ویں اوور میں پیش آیا تھا جب ارشدیپ نے فالو تھرو پر فیلڈنگ کرتے ہوئے جارحانہ اور نامناسب انداز میں گیند پھینکی، جو کیوی بیٹر ڈیرل مچل کے پیڈز پر لگی تھی۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید