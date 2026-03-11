 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ایران کو جوہری ہتھیار کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جارجیا میلونی

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
11 مارچ ، 2026
جارجیا میلونی— فائل فوٹو
اٹلی کی وزیرِ اعظم جارجیا میلونی نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار اور طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل صلاحیت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

اطالوی سینیٹ میں وزیرِ اعظم جارجیا میلونی نے بیان دیا کہ ایران کو ایسی صلاحیت مل گئی تو اس کے میزائل براہِ راست اٹلی اور یورپ کو نشانہ بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ایران کے جنوبی علاقے میں گرلز اسکول پر حملے کی بھی مذمت کرتی ہوں، اس واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات ہونی چاہئیں تاکہ ذمے داروں کا تعین کیا جا سکے۔

امریکی سینیٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹرز نے ایران کے شہر مناب میں گرلز ایلیمنٹری اسکول پر ہونے والے حملے کی مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔

جارجیا میلونی نے یہ بھی کہا کہ خلیجی ممالک کو فضائی دفاعی نظام فراہم کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ امریکا کی جانب سے نشانہ بنائے گئے گرلز اسکول پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 170 شہادتیں ہوئی تھیں جن میں بڑی تعداد بچیوں کی تھی۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید