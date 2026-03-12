ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کردیا ہے، ایرانی بحریہ و فضائیہ ختم کردی، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔
کینٹکی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوجاتا ایران سے نہیں جائیں گے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 11 دنوں میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کردیا ہے، امریکی افواج نے 58 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی 31 بارودی سرنگیں بھی ناکارہ بنائی گئی ہیں، ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبودیا ہے، ایران کی فضائیہ کو بھی مکمل ختم کردیا۔
ان کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے، آئی اے ای اے کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔