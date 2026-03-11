ایران کا امریکا و اسرائیل کیخلاف مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کرنے کا اعلان

ایران نے امریکا اور اسرائیل کے خلاف مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کردیا۔
ایرانی مشترکہ فوجی کمانڈ خاتم الانبیا ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے جوابی حملوں کی پالیسی ختم ہوچکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، امریکا اسرائیل کو مکمل سزا ملنے تک ایک کے بعد ایک حملہ کریں گے۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔