کینیڈا کا ایران جنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ

12 مارچ ، 2026

کینیڈا کے وزیرِ اعظم مارک کارنی کا ایران جنگ سے متعلق بیان سامنے آ گیا۔

کینیڈا کے وزیرِ اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ کینیڈا ایران جنگ میں کبھی حصہ نہیں لے گا، کینیڈا کا مؤقف واضح ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا ایرانی جوہری پروگرام اور دہشت گردی کی برآمد کو روکنے کی ضرورت کی حمایت کرتا ہے۔

کینیڈین وزیرِ اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی سیون ممالک ایران میں کشیدگی میں کمی کا مشترکہ مؤقف تلاش کریں گے۔

ایران کو جوہری ہتھیار کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جارجیا میلونی

جارجیا میلونی نے یہ بھی کہا کہ خلیجی ممالک کو فضائی دفاعی نظام فراہم کر رہے ہیں۔

دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم اور امریکا کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں۔

انہوں نے کہا کہ ایران کو ہرجانہ ادا کیا جائے اور مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں کہ آئندہ ایران کے خلاف جارحیت نہیں کی جائے گی۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید