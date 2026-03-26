مچھر اپنا شکار کیسے تلاش کرتے ہیں؟

رات کے اندھیرے میں اگر مچھر کاٹ لے تو یہ سوال ذہن میں لازمی آتا ہے کہ آخر مچھر انسان کو اتنے اندھیرے میں بھی کیسے تلاش کر لیتے ہیں؟
اب حال ہی میں مچھروں پر کی گئی ایک نئی تحقیق میں اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔
جارجیا ٹیک اور میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے محققین نے سیکڑوں مچھروں پر تحقیق کی اور 20 ملین ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مچھر انسانوں کو تلاش کرنے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے اشاروں کے ایک مجموعے کا استعمال کرتے ہیں۔
محققین نے مچھروں پر تحقیق کرنے کے لیے ایک ریاضیاتی ماڈل تیار کیا اور تھری ڈی انفراریڈ کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے مچھروں کا بہت غور سے جائزہ لیا تو یہ معلوم ہوا کہ مچھر بصری علامات اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بو کی مدد سے اپنے شکار کو تلاش کرتے ہیں۔
سائنس ایڈوانسز میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق مچھر کبھی بھی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے بلکہ ہر مچھر ماحولیاتی اشاروں پر آزادانہ ردِعمل دیتا ہے۔
محققین کو امید ہے کہ اس تحقیق کے نتائج کی مدد سے کیڑے مکوڑوں پر بہتر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر جب بات مچھروں کی ہو جو ملیریا، زرد بخار اور زیکا جیسی بیماریاں پھیلاتے ہیں اور یہ بیماریاں ہر سال 7 لاکھ سے زائد اموات کا سبب بنتی ہیں۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق، امریکہ میں لاکھوں مزید افراد دماغی تنزلی اور یادداشت ختم کرنیوالی بیماری ڈیمنشیا کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 70 لاکھ امریکی ڈیمنشیا (دماغی تنزلی اور نسیان) کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اندازہ ہے کہ یہ تعداد 2050 تک دگنی ہو جائے گی۔
ماہرین صحت نے خبر دار کیا ہے کہ کندھے کے درد کو صرف پٹھوں کا کھنچاؤ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جگر کے کینسر کی ابتدائی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کندھے میں ہلکا سا مسلسل درد عام لگ سکتا ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بعض اوقات کینسر کی ایک چھپی ہوئی علامت ہو سکتا ہے۔
ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق ہر نئی نسل کے ساتھ ہماری ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے، جس کی چار اہم وجوہات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً آدھے نوجوان ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں، جس کی وجہ کم عمری میں اسمارٹ فون کا استعمال، غیر صحت بخش (الٹرا پروسیسڈ) خوراک اور کمزور سماجی روابط بتائے جاتے ہیں۔
