اسرائیلی حکام کا پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ

26 مارچ ، 2026
فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا
فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا 

مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پاسدارانِ انقلاب نیوی کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا ہے کہ حملہ ایرانی شہر بندر عباس میں کیا گیا جہاں تنگسیری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 

اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ کمانڈر علی رضا آبنائے ہرمز کی بندش کے منصوبے کے مرکزی ذمے دار سمجھے جاتے تھے تاہم ایران یا اسرائیلی فوج کی جانب سے اس خبر کی باضابطہ تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی۔

امریکا نے خارگ جزیرے پر حملہ کیا تو باب المندب بند کر دیں گے: ایران کی سخت دھمکی

ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکا نے ایرانی خارگ جزیرے پر زمینی کارروائی یا قبضے کی کوشش کی تو وہ عالمی تجارت کے اہم بحری راستے آبنائے باب المندب کو بند کر سکتا ہے۔

یاد رہے کہ 28 فروری کو امریکا اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملے کیے تھے جن کے بعد خطے میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ 

ایران نے اس کے جواب میں ڈرون اور میزائل حملے کیے جن میں خلیجی ممالک بھی متاثر ہوئے۔

دوسری جانب ایران اب بھی آبنائے ہرمز پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے جو عالمی توانائی تجارت کے لیے نہایت اہم سمندری گزر گاہ سمجھی جاتی ہے۔

