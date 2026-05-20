ایران جنگ،امریکی رکن کانگریس نے ایڈمرل کُوپر کو لاجواب کردیا

امریکا کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس سیٹھ مولٹن (Seth Moulton) نے ایران جنگ کے معاملے پر انتہائی چھبتے سوالات کی بارش کرکے سینٹرل کمان کے کمانڈر ایڈمرل کُوپر کو لاجواب کردیا۔
سینیٹ میں آرمڈ سروسز کمیٹی کی بریفنگ میں کانگریس نے کہا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پہلے ہی تباہ کردیا گیا تھا، اس انگریزی لفظ obliterated یعنی مٹانے کے معنی کیا ہوتے ہیں اور یہ بتائیں کہ آخر ایران کا ایٹمی پروگرام مٹادیا گیا تھا تو ایران کیخلاف پھر جنگ شروع کیوں کی گئی؟ کیا ٹرمپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟
جنگ کے منصوبے سے متعلق سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کانگریس مین کا کہنا تھا کہ کیا یہ بھی جنگی منصوبہ میں شامل تھا کہ آبنائےہرمز کو ایران بندکردے گا، کیا یہ بھی امریکی منصوبے میں تھا کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کیلئے چین سے بھیک مانگنا پڑے گی۔
انہوں نے پوچھا کہ کیا تیل کی قیمتیں چھپن فیصد تک بڑھنا بھی منصوبے میں شامل تھا؟ بولے اس بات کا تو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے ایران میں رجیم چینج کردیا۔
سیٹھ مولٹن کا کہنا تھا کہ وہاں اسی برس کے اس آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کو ماردیا جو نیوکلیئر پروگرام کے خلاف تھے اور انکی جگہ پچاس برس کے انتہائی سخت گیر ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو قیادت دلوادی۔
کانگریس مین نے سوال کیا کہ اب یہ جنگ جیتنے کا بھی کوئی منصوبہ ہے یا نہیں؟ لگتا ہے ہم ایران کیخلاف جنگ ہار رہے ہیں، یہ بتائیں کہ مزید کتنے امریکی فوجیوں کو مروانا منصوبے میں شامل ہے؟