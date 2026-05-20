کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، ہلاکتیں 131 تک جاپہنچی

کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، مزید 26 ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد 131 ہوگئی۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صورتحال پر عالمی ایمرجنسی نافذ کردی، بنیادی طبی سہولیات محدود ہونے کے باعث وائرس کی بروقت شناخت میں مشکلات کا سامنا ہے۔
اردن نے جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کردی ہے۔
اردن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقدام کا مقصد خطے کو وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔
واضح رہے کہ یہ کانگو میں ایبولا کی 17ویں وبا ہے، جو پہلی بار 1976 میں شناخت ہوئی تھی، سب سے حالیہ وبا کاسائی صوبے میں تھی، جو دسمبر 2025 میں ختم ہوئی، اس میں 64 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 45 افراد ہلاک اور 19 صحتیاب ہوئے۔