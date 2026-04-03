دنیا کی سیر کیلئے نکلا جرمن سائیکلسٹ اسلام آباد میں لُٹ گیا

03 اپریل ، 2026
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

دنیا کی سیر کے لیے نکلا جرمن سائیکلسٹ اسلام آباد پہنچتے ہی لٹ گیا۔

ذرائع کے مطابق فلپ سام نامی جرمن شہری نے رات گزارنے کے لیے اسلام آباد ایکسپریس وے پر تھانہ کھنہ کی حدود میں آنے والے علاقے میں کیمپ لگایا تھا۔

جرمن شہری جب اگلی صبح اٹھا تو اس کی سائیکل اور قیمتی کیمرہ دونوں چوری ہو چکے تھے۔

اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی جرمن سفارت خانے نے فوری طور پر مقامی حکام سے رابطہ کیا۔

سفارت خانے کی مداخلت پر اسلام آباد پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اور آرچرڈ اسکیم کے علاقے سے سائیکل اور کیمرہ دونوں برآمد ہو گئے۔

پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر تھانہ کھنہ منتقل کر دیا ہے جہاں اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔

