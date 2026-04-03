ایران جنگ کے بعد پہلی بار فرانسیسی بحری جہاز نے آبنائے ہرمز کو عبور کر لیا

03 اپریل ، 2026
— تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا
— تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا

ایران پر مسلط امریکی و اسرائیلی جنگ کے بعد پہلی بار آبنائے ہرمز سے فرانسیسی کمپنی سے منسلک بحری جہاز کا انخلاء ہوا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق فرانس سے منسلک ایک کنٹینر بردار بحری جہاز نے آبنائے ہرمز کو عبور کر لیا ہے، جو جنگ کے باعث متاثر ہونے والی بحری آمد و رفت کے بعد کسی مغربی یورپی کمپنی سے وابستہ جہاز کی پہلی نقل و حرکت سمجھی جا رہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق سی ایم اے سی جی ایم کربی (CMA CGM Kribi) نامی جہاز ایرانی ساحل کے ساتھ سفر کرتا ہوا عمان کے قریب سمندر میں داخل ہوا۔ 

آبنائے ہرمز میں نیا بحری راستہ: عمانی ساحل کے قریب سے 3 بڑے آئل ٹینکرز بچ نکلے

آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے دوران 3 بڑے بحری جہازوں نے عمان کے ساحل کے ساتھ متبادل راستہ اختیار کرتے ہوئے گزرنے کی کوشش کی جسے عالمی توانائی منڈی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ معلومات جہازوں کی نگرانی کرنے والے ڈیٹا اور اس معاملے سے واقف ذرائع نے فراہم کی ہیں۔

ایران نے امریکا اور اسرائیل کے حملوں کے بعد آبنائے ہرمز پر اپنی نگرانی سخت کر دی ہے، جہاں منتخب جہازوں کو محدود گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ اپنے دشمن سے وابستہ بحری جہازوں کو خبردار کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ آبنائے ہرمز کا شمار دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں ہوتا ہے، جہاں سے عام حالات میں عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کا تقریباً پانچواں حصہ گزرتا ہے، تاہم حالیہ تنازع کے بعد یہاں بحری ٹریفک میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس سے عالمی توانائی کی منڈیوں پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔

