ایران سے ہمارا معاہدہ اوباما دور کے معاہدے سے بہتر ہوگا، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں وہ اوباما دور میں ایران سے ہونے والے جوہری معاہدے سے بہتر ہو گا۔
سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم جو معاہدہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، وہ جوہری معاہدہ برائے ایران (جے سی پی او اے) سے کہیں بہتر ہوگا۔ ایران کا جوہری ہتھیار تک پہنچنا ہمارے زیرِ غور نئے معاہدے کے ساتھ نہ ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم جو معاہدہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، وہ جوہری معاہدہ برائے ایران (جے سی پی او اے) سے کہیں بہتر ہوگا۔ اس کو عمومی طور پر ’ایران نیوکلیئر ڈیل‘ کہا جاتا ہے جسے اوباما اور جو بائیڈن نے ترتیب دیا تھا۔
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے حوالے سے کیے گئے بدترین معاہدوں میں سے ایک تھا، یہ دراصل جوہری ہتھیار تک پہنچنے کا ایک یقینی راستہ تھا۔
امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے حقیقت میں 1.7 ارب ڈالر نقد رقم، ایک بوئنگ 757 میں بھر کر ایران بھیجی، اس مقصد کے لیے واشنگٹن ڈی سی، ورجینیا اور میری لینڈ کے بینکوں سے رقم نکالی گئی۔ بینکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی ایران کو سیکڑوں ارب ڈالر ادا کیے گئے۔ اس معاہدے کو ختم نہ کرتا تو اسرائیل، مشرقِ وسطیٰ، امریکی فوجی اڈوں پر بھی جوہری ہتھیار استعمال ہو سکتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ اب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ دنیا بھر کے لیے امن، تحفظ اور سلامتی کی ضمانت دے گا۔ یہ ایسا معاہدہ ہوگا جس پر پوری دنیا فخر کرے گی۔
ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی توقع سے کہیں زیادہ تیز رہی۔
ان کا کہنا تھا جلدبازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا۔ میڈیا میں آنے والی خبریں غلط ہیں کہ میں ڈیل کرنے کےلیے کسی دباؤ میں ہوں۔ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کےلیے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل جلد حل ہو جائے گی۔
ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو ’کمزور اور غدار‘ قرار دے دیا اور کہا کہ ڈیموکریٹس امریکا کی مضبوط پوزیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس برسوں ایران کے خطرات کی بات کرتے رہے مگر اب کامیابیوں کو کم ظاہر کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس امریکی فوج اور ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابیوں کو کم ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ کارروائی وینزویلا طرز کی ہیں مگر زیادہ بڑی اور پیچیدہ ہیں۔ ان کارروائیوں کا نتیجہ بھی وینزویلا جیسا ہی ہوگا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں جنگ جیت رہا ہوں، اور بہت بڑے پیمانے پر جیت رہا ہوں۔ حالات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہماری فوج حیرت انگیز رہی ہے، اور اگر آپ ’فیک نیوز‘ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ دشمن تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ وہ بھی میڈیا کی یہی ’رپورٹس‘ دیکھتے ہیں، دشمن یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی بحریہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ایران کی فضائیہ اندھیروں میں ڈوبے رن ویز پر جا چکی ہے۔ ایران کے پاس طیارہ شکن یا میزائل شکن کوئی آلات نہیں بچے۔
انہون نے کہا کہ ایران کے لیڈروں کی اکثریت ماری جاچکی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ ’حکومت کی تبدیلی‘ یعنی ریجیم چینج بھی ہے۔
ٹرمپ نے واضح کیا کہ ناکہ بندی تب تک نہیں ہٹائیں گے جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوجاتا، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایران کو مکمل طور پر تباہ کر رہی ہے، ایران روزانہ 500 ملین ڈالر کھو رہا ہے، یہ ایک ایسی رقم ہے جو ایران کےلیے مختصر مدت کے لیے بھی برداشت کے قابل نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ مخالف فیک نیوز میڈیا ایران کی جیت کی دعائیں کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کیوں کہ میں انچارج ہوں۔
امریکی صدر نے کہا کہ ان غیر محبِ وطن لوگوں نے الیکشن میں میرے خلاف اپنی طاقت کا ایک ایک قطرہ استعمال کیا، یہ لوگ ایران کے معاملے میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا تھا، بلکہ نکل چکا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت نے سیکڑوں جہازوں کو امریکا بھیجنے پر مجبور کیا، ان جہازوں کو ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ اپنا تیل حاصل کر سکیں۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔