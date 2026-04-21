نواک جوکووچ نے کرکٹ میں دلچسپی کی وجہ ویرات کوہلی کو قرار دیدیا

سہیل عمران
21 اپریل ، 2026
—فائل فوٹوز
—فائل فوٹوز

ٹینس اسٹار نواک جوکووچ نے کرکٹ میں دلچسپی کی وجہ ویرات کوہلی کو قرار دے دیا۔

سربیا کے نواک جوکووچ نے انکشاف کیا ہے کہ ویرات کوہلی نے کرکٹ دیکھنے کے لیے متاثر کیا۔

انہوں نے ویرات کوہلی سے دوستی کا انکشاف میڈریڈ میں ایوارڈز کی تقریب کے موقع پر کیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نواک جوکووچ نے کہا ہے کہ جی ہاں ویرات میرے دوست ہیں، بلاشبہ میں ان سے متاثر ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ویرات کوہلی کی وجہ سے ہی میں نے کرکٹ میں دلچسپی لینا شروع کی، ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ رہتا ہے، ویرات کی وجہ سے کرکٹ میں دلچسپی بڑھی ہے۔

نواک جوکووچ کا کہنا ہے کہ اگر میں بھارت جاتا ہوں تو ممکن ہے کہ میں اور ویرات کوہلی اکٹھے تھوڑی کرکٹ اور تھوڑی ٹینس کھیلیں۔

