روزمرہ کی کون سی عادات صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں؟

روزمرہ کی کئی عادتیں بظاہر معمولی لگتی ہیں، مگر خاموشی سے صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
اگر ان پر بروقت توجہ نہ دی جائے تو یہ سنگین مسائل جیسے دل کی بیماریاں، تھکن اور ذہنی دباؤ کا سبب بن سکتی ہیں۔
صبح کا ناشتہ نہ کرنا میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے، دن بھر توانائی کم رہتی ہے اور بعد میں زیادہ کھانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔
لمبے وقت تک بیٹھے رہنے سے جسمانی ساخت متاثر ہوتی ہے، وزن بڑھتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، درمیان میں وقفہ لینا ضروری ہے۔
ڈی ہائیڈریشن سر درد، تھکن اور توجہ کی کمی کا باعث بنتی ہے، چاہے آپ کو پیاس محسوس نہ ہو۔
موبائل یا لیپ ٹاپ کا حد سے زیادہ استعمال آنکھوں پر دباؤ ڈالتا ہے، نیند کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور ذہنی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔
کم یا بے قاعدہ نیند مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے، مزاج پر اثر ڈالتی ہے اور کارکردگی گھٹا دیتی ہے۔
تیزی سے بغیر چبائے کھانے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور دماغ کو پیٹ بھرنے کا سگنل دیر سے ملتا ہے، جس سے زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے۔
مسلسل ذہنی دباؤ ہائی بلڈ پریشر، بے چینی اور برن آؤٹ کا سبب بن سکتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی عادتیں وقت کے ساتھ بڑا فرق ڈالتی ہیں، اگر آپ پانی زیادہ پینا، وقفے وقفے سے حرکت کرنا اور مناسب نیند کو ترجیح دینا شروع کر دیں تو ناصرف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ مجموعی صحت بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔
نوٹ: یہ مضمون قارئین کی معلومات کے لیے شائع کیا گیا ہے، صحت سے متعلق امور میں اپنے معالج کے مشورے پر عمل کریں۔