ایرانی آئل ٹینکر سیلی سٹی نے بحفاظت بحیرۂ عرب عبور کر لیا

21 اپریل ، 2026
ایرانی آئل ٹینکر سیلی سٹی نے بحفاظت بحیرۂ عرب عبور کر لیا۔

ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق امریکی دھمکیوں کے باوجود ٹینکر ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا ہے۔

ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات آئل ٹینکر کو ایرانی بحریہ کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی۔

ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کردی

ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سخت ایرانی کنٹرول میں ہے، آبنائے ہرمز کی سابقہ ​​حالت سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ سیلی سٹی آئل ٹینکر اب ایران کے جنوبی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا ہے۔

واضح رہے کہ 18 اپریل کو ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی تھی، جس کے بعد تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔

دوسری جانب پاسدارانِ انقلاب کا کہنا تھا کہ جب تک امریکا ایران سے آنے جانے والے جہازوں کی نقل و حرکت بحال نہیں کرتا آبنائے ہرمز سخت کنٹرول میں رہے گی۔

