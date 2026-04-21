ایران عوام کے مفاد کیلئے امریکا کی مذاکراتی پیشکش قبول کرے: جرمن وزیرِ خارجہ

21 اپریل ، 2026
جرمن وزیرِ خارجہ جوہان ویڈیفول — فائل فوٹو
جرمن وزیرِ خارجہ جوہان ویڈیفول کا کہنا ہے کہ ایران کو عوام کے مفاد کی خاطر امریکا کی مذاکراتی پیشکش قبول کرنی چاہیے۔

برسلز میں ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران اسلام آباد میں امریکا کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرے۔

جرمنی کے وزیرِ خارجہ جوہان ویڈیفول نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں۔

ٹرمپ کی اسلام آباد مذاکرات میں شرکت متوقع: برطانوی میڈیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی صورت میں پاکستان میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، امریکی نائب صدر اسلام آباد کے دورے کے لیے تیار ہیں، ایران کو بھی اب اپنے عوام کے مفاد میں اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے۔

جرمن وزیرِ خارجہ جوہان ویڈیفول نے یہ بھی کہا کہ ایران کو امریکا کی جانب سے بڑھائے گئے ہاتھ کو قبول کرنا چاہیے۔

واضح رہے کہ امریکا اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے راؤنڈ 2 کے لیے پُر امید ہے جبکہ ایران نے سرینڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔

