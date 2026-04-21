بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کی کوشش

بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان آپریشن سندور میں ہزیمت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔
ایک بیان میں انہوں نے گیدڑ بھبکی مارتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے سندور کو بھول جائیں، اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے سسٹم کو پرانے سسٹم کے ساتھ جوڑنا ہو گا۔
بھارتی چیف آف ڈیفنس نے خفت مٹانے کے لیے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کی بہتری پر زور دیا۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔