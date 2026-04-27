گزشتہ برس غیر قانونی نقل مکانی کے دوران 8 ہزار افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے، اقوام متحدہ

2025 میں غیر قانونی نقل مکانی کے دوران تقریباً 8 ہزار افراد ہلاک یا لاپتہ ہوگئے، جبکہ یورپ اور برطانیہ جانے والے سمندری راستے موت کا سفر بن گئے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے نقل مکانی (آئی او ایم) کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 7,904 افراد جان کی بازی ہار گئے یا لاپتہ ہوئے، جن میں بڑی تعداد پراسرار کشتی حادثات کا شکار بنی۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہر 10 میں سے 4 اموات یورپ اور برطانیہ جانے والے سمندری راستوں پر ہوئیں، جہاں متعدد کشتیاں سمندر میں غائب ہوگئیں اور ان کا کبھی سراغ نہ مل سکا۔
2014 سے اب تک ایسے خطرناک سفر میں 82 ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لوگ اب بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کر رہے ہیں، جبکہ ہزاروں خاندان آج بھی اپنے پیاروں کی خبر کے منتظر ہیں۔
یورپی پارلیمنٹ پلس لگسمبرگ پر سکھ سنگت سکھ آرگنائزیشن اور گردوارہ کے زیر اہتمام خالصتان کو آزاد کرو کے عنوان سے عظیم الشان مظاہرہ منعقد ہوا، جس میں بلجیئم سمیت یورپ بھر سے سکھ رہنماؤں کی سیاسی،سماجی اور کاروباری حلقوں کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔
برطانیہ کے علاقے سلاو میں کمیونٹی کی سہولت کے لیے کونسلر ندیم خاور اور کونسلر اعجاز احمد کے تعاون سے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے زیرِ اہتمام نادرا اوور سیز کارڈ اور پاور آف اٹارنی کی تصدیق کے لیے خصوصی سرجری کا انعقاد کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق پاکستان کے ہائی کمشنر برائے برطانیہ ڈاکٹر محمد فیصل اپنا عہدے سے سبکدوشی کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر محمد فیصل نے اگست 2023 میں یہ عہدہ سنبھالا تھا اور اپنی تعیناتی کے پہلے ہی دن سے پاکستان کا وقار بلند کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے کمیونٹی کے اندر گروہ بندی اور سیاسی اختلافات میں پائی جانے والی تلخی کو کم کرنے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔
ناروے میں پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی اور جہاز رانی اور نیوی گیشن کے ڈائریکٹر جنرل الف ٹور سورہیم نے وزارت سمندری امور پاکستان کی جانب سے بالترتیب حکومت پاکستان اور نارویجن میری ٹائم اتھارٹی کے ایم او ایم اے پر دستخط کیے۔