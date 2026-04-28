گیس کا بحران آر ایل این جی نہ آنے سے شدت اختیار کر گیا

وقاص اعوان
28 اپریل ، 2026

گیس کا بحران آر ایل این جی نہ آنے سے شدت اختیار کر گیا۔

سوئی ناردرن کے ذرائع کے مطابق آر ایل این جی کے موجودہ ذخائر میں تیزی سے کمی ہوئی ہے، گیس کی سپلائی صرف 700 ملین کیوبک فٹ پر آ گئی ہے جو کہ ایران امریکا جنگ سے پہلے روزانہ 12 سو ملین کیوبک فٹ تھی۔

ذرائع سوئی ناردرن کے مطابق گیس کا شارٹ فال 600 ملین کیوبک فٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔

لاہور میں گیس کا بحران شدت اختیار کرگیا

لاہور میں گیس کا بحران شدت اختیار کرگیا ، شہر کے بیشتر علاقے گیس سے محروم ہیں ۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور اور کھاد سیکٹر کو گیس کی فراہمی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور گھریلو صارفین کو بھی سپلائی کم کر دی گئی ہے۔

سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ کھانے کے تینوں اوقات میں پوری گیس فراہم کی جا رہی ہے۔

