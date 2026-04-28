گیس کا بحران آر ایل این جی نہ آنے سے شدت اختیار کر گیا۔
سوئی ناردرن کے ذرائع کے مطابق آر ایل این جی کے موجودہ ذخائر میں تیزی سے کمی ہوئی ہے، گیس کی سپلائی صرف 700 ملین کیوبک فٹ پر آ گئی ہے جو کہ ایران امریکا جنگ سے پہلے روزانہ 12 سو ملین کیوبک فٹ تھی۔
ذرائع سوئی ناردرن کے مطابق گیس کا شارٹ فال 600 ملین کیوبک فٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور اور کھاد سیکٹر کو گیس کی فراہمی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور گھریلو صارفین کو بھی سپلائی کم کر دی گئی ہے۔
سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ کھانے کے تینوں اوقات میں پوری گیس فراہم کی جا رہی ہے۔