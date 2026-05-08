 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جب بھی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکا فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے، عباس عراقچی

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
08 مئی ، 2026
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی(فائل فوٹو)۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی(فائل فوٹو)۔

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی کوئی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکا ایک لاپرواہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ 

تہران سے جاری اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے سوال کیا کہ کیا یہ ایک بھونڈا دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے؟ یا پھر کسی اسپوائلر کا ایک بار پھر امریکی صدر کو نئی دلدل میں پھنسانے کا نتیجہ ہے؟

امریکا کا ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ

امریکی ٹی وی چینل نے بھی تصدیق کرتے ہوئے سینئر امریکی عہدے دار کے حوالے سے کہا کہ اس حملے کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز یا سیزفائر کا خاتمہ نہیں۔

ایرانی وزیر خارجہ نے  سی آئی اے کی حالیہ رپورٹ سے متعلق کہا کہ سی آئی اے کے اندازے غلط ہیں۔

انکا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل ذخیرے اور لانچر صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75 فیصد نہیں بلکہ درست اعداد و شمار کے مطابق 120 فیصد ہے۔

عباس عراقچی نے کہا جہاں تک اپنے عوام کے دفاع کی بات ہے، ایران کی تیاری ایک ہزار فیصد ہے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید