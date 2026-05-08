جب بھی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکا فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے، عباس عراقچی

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی کوئی سفارتی حل میز پر آتا ہے، امریکا ایک لاپرواہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔
تہران سے جاری اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے سوال کیا کہ کیا یہ ایک بھونڈا دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے؟ یا پھر کسی اسپوائلر کا ایک بار پھر امریکی صدر کو نئی دلدل میں پھنسانے کا نتیجہ ہے؟
ایرانی وزیر خارجہ نے سی آئی اے کی حالیہ رپورٹ سے متعلق کہا کہ سی آئی اے کے اندازے غلط ہیں۔
انکا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل ذخیرے اور لانچر صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75 فیصد نہیں بلکہ درست اعداد و شمار کے مطابق 120 فیصد ہے۔
عباس عراقچی نے کہا جہاں تک اپنے عوام کے دفاع کی بات ہے، ایران کی تیاری ایک ہزار فیصد ہے۔