دوسرے روز جلد وکٹیں لے کر بنگلادیشی اننگز کا خاتمہ کریں گے، محمد عباس

پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عباس نے کہا ہے کہ دوسرے روز ہم جلد وکٹیں لے کر بنگلادیش کی اننگز ختم کریں گے۔
ڈھاکا میں میڈیا سے گفتگو میں محمد عباس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ پہلا دن مایوس کن تھا، ہم نے بڑی محنت کی، کوئی بھی ٹیم ٹاس جیتتی تو پہلے بولنگ ہی کرتی۔
انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ہم تھوڑے بد قسمت رہے کچھ مواقع پر اچھی بولنگ کی اور کچھ مواقع پر نہیں ہوئی، دوسرے روز ہم جلد وکٹیں لے کر اننگز ختم کریں گے۔
فاسٹ بولر نے مزید کہا کہ گھاس ضرور تھا لیکن اس کے نیچے پچ ڈرائی تھی موسم بھی خاصا گرم تھا، یہ ایک اچھی کرکٹ پچ ہے میں اسے بیٹنگ پچ نہیں کہوں گا۔
اُن کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن بنگلادیش کے بیٹرز کو کریڈٹ دینا چاہیے اچھی بیٹنگ کی، کرکٹ میں کبھی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے تو کبھی مخالف ٹیم کا ساتھ دیتی ہے۔
محمد عباس نے یہ بھی کہا کہ جب آپ اضافی کوشش کرتے ہیں تو نو بال ہوجاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہئیں، نعمان علی سے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنے نو بالز کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ جن بیٹرز کا ڈیبیو ہوا ہے اچھے بیٹرز ہیں ڈومیسٹک میں رنز کیے، بابر اعظم کے نہ ہونے کا نقصان ضرور ہے۔