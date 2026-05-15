 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے تیل کی برآمدات دگنی کرنے کا منصوبہ

سبط عارف
تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
15 مئی ، 2026
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

متحدہ عرب امارات کی جانب سے ابوظبی فجیرہ نئی آئل پائپ لائن منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔

ابوظبی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نئی پائپ لائن منصوبہ 2027ء تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔

آبنائے ہرمز بحران: کیا سعودی، اماراتی اور عراقی پائپ لائنز عالمی تیل سپلائی بچا سکتی ہیں؟

آبنائے ہرمز میں جہاز رانی تقریباً معطل ہونے سے توانائی کی عالمی ترسیل متاثر ہو رہی ہے کیونکہ عام حالات میں دنیا کے تقریباً 20 فیصد تیل و گیس کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔

ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید نے پائپ لائن منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔

حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئی لائن آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے میں مدد دے گی، موجودہ فجیرہ پائپ لائن یومیہ 18 لاکھ بیرل خام تیل سپلائی کی صلاحیت رکھتی ہے۔

حکام کے مطابق نئی توسیع سے اماراتی تیل کی برآمدی گنجائش مزید بڑھے گی۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید