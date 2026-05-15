برکس اجلاس: بھارت کا مشترکہ اعلامیے کے بجائے چیئر اسٹیٹمنٹ جاری

15 مئی ، 2026
فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا
بھارت نے نئی دہلی میں برکس وزرائے خارجہ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیے کے بجائے چیئر اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔

چیئر اسٹیٹمنٹ کے مطابق مشرقِ وسطیٰ کی صورتِ حال پر بعض برکس رکن ممالک کے درمیان اختلافِ رائے تھا۔

چیئر اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ برکس وزرائے خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے جب کہ غزہ میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔

ایران کا برکس ممالک سے امریکی و اسرائیلی جنگی جارحیت کی مذمت کا مطالبہ

بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں برکس پلس اجلاس میں ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران غیر قانونی توسیع پسندی اور جنگی کارروائیوں کا شکار ہے۔

چیئر اسٹیٹمنٹ کے مطابق برکس ممالک نے یک طرفہ جبر پر مبنی اقدامات اور اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عائد پابندیوں کی مذمت کی۔

چیئر اسٹیٹمنٹ میں بحیرۂ احمر اور باب المندب میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔

چیئر اسٹیٹمنٹ کے مطابق برکس ممالک نے عالمی تجارتی تنظیم کے قواعد کے خلاف یک طرفہ ٹیرف اور غیر ٹیرف اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔

