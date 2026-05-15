برکس اجلاس: بھارت کا مشترکہ اعلامیے کے بجائے چیئر اسٹیٹمنٹ جاری

بھارت نے نئی دہلی میں برکس وزرائے خارجہ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیے کے بجائے چیئر اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔
چیئر اسٹیٹمنٹ کے مطابق مشرقِ وسطیٰ کی صورتِ حال پر بعض برکس رکن ممالک کے درمیان اختلافِ رائے تھا۔
چیئر اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ برکس وزرائے خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے جب کہ غزہ میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔
چیئر اسٹیٹمنٹ کے مطابق برکس ممالک نے یک طرفہ جبر پر مبنی اقدامات اور اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عائد پابندیوں کی مذمت کی۔
چیئر اسٹیٹمنٹ میں بحیرۂ احمر اور باب المندب میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔
چیئر اسٹیٹمنٹ کے مطابق برکس ممالک نے عالمی تجارتی تنظیم کے قواعد کے خلاف یک طرفہ ٹیرف اور غیر ٹیرف اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔