بھارت اور امارات کے درمیان دفاع، توانائی، سرمایہ کاری کے اہم معاہدوں پر دستخط

بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری کے اہم معاہدے طے پا گئے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی کے دورۂ متحدہ عرب امارات کے موقع پر دونوں حکومتوں نے اسٹریٹجک دفاعی تعاون اور تیل کے ذخائر سے متعلق معاہدے کیے ہیں۔
بھارت اور امارات کے درمیان مائع پیٹرولیم گیس کی فراہمی پر بھی مفاہمت طے پا گئی۔
بھارتی حکام کے مطابق عرب امارات بھارتی انفرااسٹرکچر، آر بی ایل بینک اور سمن کیپیٹل میں 5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔
بھارتی وزارتِ خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایل این جی اور ایل پی جی ذخیرہ کرنے کی سہولتوں سے متعلق بھی معاہدہ طے پایا ہے۔
بھارت کی آئی ایس آر پی ایل اور یو اے ای کی ADNOC کمپنی نے بھی تیل کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔